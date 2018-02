Jesse Klaver in Hedon: Uitstel Lelystad Airport dichterbij dan ooit

,,Nee!'', schreeuwt Valérie Boor uit Hoog Soeren keihard door een afgeladen Hedon als Jesse Klaver zich afvraagt ‘of we wel 60 vluchten naar Londen per dag nodig hebben’. Niet dat ze pertinent tegen vliegen is, vertelt ze na afloop van de verkiezingsbijeenkomst. ,,Sinds de discussie over Lelystad begin ik me wel zorgen te maken over de milieu-effecten van vliegen. Terwijl mijn woonplaats Hoog Soeren helemaal geen last krijgt van laagvliegende vliegtuigen.’’