‘Jesse Pinkman’ uit Zwolle krijgt twee jaar celstraf voor runnen van drugslab in Leeuwarden

Een 52-jarige Zwollenaar is gisteren veroordeeld tot twee jaar cel vanwege het runnen van een drugslaboratorium in een loods in Leeuwarden. De man beweerde dat hij alleen handelde, maar de rechter veroordeelde ook de 38-jarige pandeigenaar uit Triemen. Hij gaat zelfs drie jaar de cel in.

Het ontdekte lab deed denken aan de populaire Netflixserie ‘Breaking Bad’ en was bij een maximale capaciteit goed voor een jaaromzet van ruim 150 miljoen euro aan synthetische drugs.

‘Vandaag stomen we’

De twee veroordeelde mannen werden op 11 december vorig jaar opgepakt na een uitgebreid onderzoek waaruit volgens de rechter bleek dat zij samenwerkten. Zo bleek uit gegevens van peilbakens dat hun auto’s gelijkertijd bij de loods op het industrieterrein stonden waarin het lab was gevestigd.

Daarnaast hadden observanten de twee samen het pand zien binnengaan en wezen chats op nauwe samenwerking en betrokkenheid van pandeigenaar bij het lab. Zo had hij ‘Vandaag stomen we’ geschreven in een Telegrambericht en: ‘Ik heb nu de hele boel klaar staan’.

Voortdurend onder invloed

De man uit Zwolle beweerde tijdens een eerdere zitting dat hij geen idee had wie de mensen waren achter de namen in zijn telefoontoestel. ,,Ik ben voortdurend onder invloed van amfetamine geweest. U wilt niet weten hoe ik me voelde.’’

De rechter concludeerde echter dat ook de 38-jarige pandeigenaar goed wist wat er in de loods gebeurde en dat alles wees ‘op het op zeer grote schaal vervaardigen van amfetamine’.

Dagelijkse productie

De rolverdeling was volgens hem ook duidelijk en lijkt een beetje op de Netflixserie Breaking Bad. Daarin is het karakter Jesse Pinkman de meer uitvoerende kracht en zijn kompaan Walter White meer het brein van het lab op de achtergrond.

In het lab dat op 11 december 2019 in Leeuwarden werd ontmanteld, trof de politie onder meer een ketel aan, een distilleerder en jerrycans vol chemicaliën. De rechtbank achtte bewezen dat de Zwollenaar de man was van de dagelijkse productie.

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat hij die iedere dag op en neer reed van zijn woonplaats naar Leeuwarden en het drugsafval dumpte in Zwolle.

Taser afgenomen

Tegen de man uit Zwolle was in eerste instantie 3,5 jaar geëist. Van de twee jaar celstraf die hij kreeg opgelegd, is een half jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast moet hij zich melden bij de reclassering in Zwolle, zich laten behandelen via zijn zorgverlener en zijn schulden aflossen. Verder is hem zijn taser afgenomen.

De rechter achtte de betrokkenheid van een 43-jarige Leeuwarder bij het lab overigens niet bewezen. Wel werd deze man veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur vanwege een wietkwekerij in het Groningse Winsum.

