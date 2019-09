Jeu-de-boulen bij zorgcentrum Havezate Zwolle kan nu ook bij regen en sneeuw

Jan Kramer (80) staat erbij te glunderen. Op het voorplein van zorgcentrum Havezate in Holtenbroek leggen werklieden de laatste hand aan een enorme glazen overkapping. ,,Kijk", zegt Kramer, ,,er zit zelfs led-verlichting in die aanspringt zodra het gaat schemeren.”

De Havezate heeft volgens hem nu de meest luxueuze jeu-de-boulesbaan van Nederland. En dat allemaal dankzij een fanatiek stel beoefenaren van het Franse balspel onder aanvoering van Kramer. ,,Nu kunnen we zomer en winter boulen, ook al regent het of ligt er een meter sneeuw.” Maar de 'state of the art‘-overkapping is niet enkel voorbehouden aan de jeu-de-boulesspelers. Integendeel. ,,Hier komen allerlei activiteiten, voor alle bewoners van de Havezate. Van sport tot fysiotherapie."

Zonde

Het begon allemaal twee jaar geleden. Kramer en zijn vrouw hadden net hun intrek genomen in een seniorenwoning bij de Havezate, toen het verwaarloosde jeu-de-boulesbaantje ter sprake kwam. Kramer - hij is heel zijn werkzame leven actief geweest in sportbegeleiding van bijzondere doelgroepen - vond het zonde als het baantje vervangen zou worden door een groenstrook of parkeerplaatsen. Hij zorgde voor het opknappen van de bestaande baan en begon samen met medebewoonster Annie Hulsman nieuwe spelers te werven. ,,Binnen de kortste keren hadden we een groep van zeventien mensen tussen de 70 en 90 jaar. Daar spelen we twee keer per week mee, maar het leuke is dat wij op onze beurt ook weer andere groepjes aansturen met andere sportieve activiteiten. Zoals cross country, een variant op jeu-de-boules waarbij je stoffen ballen gebruikt. Voor de mensen die moeilijk hun handen kunnen gebruiken is daarvoor een speciale handgreep beschikbaar."

Sponsors

Jeu-de-boules is dus ‘booming‘ in de Havezate. Maar daar moest dan ook de accommodatie op aangepast worden, vonden Kramer en Hulsman. Ze dropten een gedurfde wens bij Driezorg: een fraaie multifunctionele glazen overkapping. Het plan kreeg groen licht, maar geld was er niet. Dus hebben de boulers zich twee jaar lang het vuur uit de sloffen gelopen om sponsors te vinden. ,,Nee, dat was echt niet makkelijk", zegt Kramer. ,,Maar we hebben volgehouden en het is gelukt om de benodigde 17.000 euro bij elkaar te krijgen. Voor het laatste deel ervan staat Driezorg garant zodat de bouw van start kon gaan.”