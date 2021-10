Jeu-de-boulesclub uit Zwolle heeft een heel spannende sponsor op het shirt

UPDATE Mondkapjes terug in ziekenhui­zen Isala vanwege coronapiek

22 oktober Wie vanaf maandag naar de ziekenhuizen van Isala moet, wordt verzocht een mondneusmasker te dragen. Isala hoopt daarmee een bezoek bij alle locaties, zoals in Zwolle en Meppel, voor iedereen veilig te houden, ondanks het toenemend aantal coronabesmettingen. Volgende week is er een regionaal overleg over de aanpak van de oplopende besmettingen.