Jeugdbescherming Overijssel maakt zich zorgen om grotere vraag om hulp wegens coronaregels

Kinderdag­ver­blij­ven: 24-uurs opvang tijdens coronacri­sis voor vitale beroepen is in opmars

6:06 Steeds meer kinderdagverblijven bieden gratis 24-uurs opvang aan voor kinderen wiens ouders een vitaal beroep hebben. Onder andere in Zwolle, Harderwijk en Zutphen zijn die mogelijkheden er. ,,We moeten het voor ouders die bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken, zo ideaal mogelijk maken”, zegt Gjalt Jellesma van brancheorganisatie Boink.