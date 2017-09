Jeugdbescherming Overijssel zit in de rats om certificaat

Al volgende maand moet de zorgverlener de inspectie kunnen aantonen dat het wel goed zit met ze de kwaliteit van de dienstverlening.

25 gemeenten

Jeugdbescherming Overijssel is een van de drie instellingen die de jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert namens 25 gemeenten in regio's IJsselland (voor ongeveer 800 kinderen) en Twente (voor 1200 kinderen). De organisatie wordt iedere drie jaar beoordeeld, want alleen gecertificeerde instellingen zijn bevoegd kinderbeschermingsmaatregelen uit te voeren. In april constateerde de inspectie dat een aantal zaken beter kan. Zo zijn de gezamenlijke prestaties onvoldoende toetsbaar en onvoldoende gericht op verbetering. Er is kortom werk aan de winkel. Mocht JbOV echter op korte termijn niet aan de voorwaarden voldoen, dan heeft ze een probleem.

Plan B

De gemeente Zwolle neemt het zekere voor het onzekere en heeft een 'plan B' op tafel liggen, zo blijkt uit raadsstukken. Er zijn al gesprekken gevoerd met de twee andere gecertificeerde hulpverleners, het Leger des Heils en de William Schrikker Groep, laat een gemeentewoordvoerder desgevraagd weten. ,,Het zijn alleen oriënterende gesprekken; hoe zouden we moeten handelen als...''

Overdragen taken

JbOV-interim bestuurder Hennie Kenkhuis wijst de transitie in de jeugdzorg als boosdoener aan. Door het overdragen van taken aan gemeenten en de Veilig Thuis-organisaties zijn veel medewerkers vertrokken. ,,De werkdruk is hoog tot zeer hoog. De financiering van de jeugdzorg staat onder druk.''