Jo van Marle-toernooi keert terug in de WRZV-hallen

De wedstrijden van het toernooi - vernoemd naar voetballer Jo van Marle - werden vanaf het begin afgewerkt in de WRZV-hallen, maar daar kwam in 2016 een einde aan. De zaal was verouderd, de kleedkamers achterhaald. Daarom besloot de de Zwolse federatie van voetbalverenigingen het eindejaarstoernooi te verplaatsen naar het Landstede Sportcentrum.