Job legt zich niet neer bij mislukken woonproject voor studenten en ex-bajesklanten in Zwolle: ‘Dit is mijn missie’

Kleine teler van wiet en hennep wordt in coronatijd extra vaak gepakt

11:30 Overal in de regio lopen kleine hennep- en wiettelers tegen de lamp. Politie-meldpunten in Oost-Nederland ontvangen meer anonieme tips dan normaal. Hoe dat komt? Corona blijkt op verschillende manieren een belangrijke factor. ,,Mensen komen sneller in financiële problemen.’’