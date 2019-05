‘Joekel van Jonnie’ op rijksmonument schiet in verkeerde keelgat van Zwolse politiek

Hoewel de grote afzuiginstallatie op het rijksmonument aan de Nieuwe Markt niet voldoet aan de aanvraagde vergunning, mag ze voorlopig blijven zitten. De gemeente en Jonnie en Thérèse Boer gaan over anderhalve week in gesprek over een oplossing voor het vrijdag geopende restaurant Brass Boer Thuis. Voor de vierkoppige oppositiepartij CDA niet te verkroppen. ‘Wij vinden het belangrijk dat zaken als deze snel opgepakt en besproken worden. Dit om mogelijke onrust en problemen te voorkomen. Voor het CDA is het dan ook moeilijk te begrijpen dat er pas op 14 mei een gesprek plaatsvindt tussen de gemeente en de ondernemer’, schrijft de fractie van Jan Nabers. Het CDA wil in de raadsvergadering van maandagavond tekst en uitleg van burgemeester en wethouders. Ondanks dat monumentencommissie Het Oversticht het college van B en W negatief adviseert over de ‘Joekel van Jonnie’, weigert de gemeente Zwolle in te grijpen voor het geplande gesprek.