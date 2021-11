Joep uit Zwolle beschrijft korte, maar turbulente geschiedenis van ‘ruziepartij’ 50Plus, waaraan ook Hardenberg niet ontsnapt

Het is het voorjaar van 2020 en 50Plus ligt in puin. Plots gaat de telefoon van Gijs Schuurman (72), raadslid in Hardenberg. Hij pakt op en hoort aan de andere kant van de lijn een bekende stem. Het is Henk Krol, net opgestapt bij 50Plus en begonnen met zijn Partij voor de Toekomst. Of Schuurman in het Vechtdal reclame wil maken. ,,Nee”, klinkt het resoluut. ,,Ik ben gekozen voor 50Plus en ga daarmee door .”

Van 10 naar 1 zetel

Het is een anekdote die niet in het boek staat, maar die wel is gebeurd in een periode die uitgebreid aan bod komt. Het is een jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen als Boerboom wordt gevraagd om de partijgeschiedenis op te tekenen in verband met het 10-jarig bestaan. ,,Omdat 50Plus het dan zeer goed doet, met tien zetels in de peilingen, wordt mij gevraagd om de verkiezingen én de formatie, waarbij ze verwachten aan te schuiven, te beschrijven.”