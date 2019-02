Johan Derksen over Herman Broodsteeg in Zwolle: ‘Denk dat hij in zo'n steegje ook zijn medicijnen kocht’

Het zou tijd worden, vindt Johan Derksen over de Herman Broodsteeg die in Zwolle komt. De muziekliefhebber pleitte al eerder voor een vernoeming van Brood in diens geboortestad. ,,Dat het alleen een steegje is, zegt veel over de mensen in zo'n commissie. Maar Herman zou het wel mooi vinden, denk ik, dus laten we niet kinderachtig doen.’’

Derksen riep bij de opening van het Herman Brood Museum in Zwolle in november al op tot de komst van een Broodstraat. Vrijdag werd bekend dat die er komt, al wordt het een Herman Broodsteeg tussen het Bethlehems Kerkplein en de Nieuwe Markt in de binnenstad.

Obscuur steegje

Net als andere bekenden van Brood vindt tv-persoonlijkheid Derksen zo'n steeg wel passen. ,,Zo'n obscuur steegje dat je ook in Amerikaanse gangsterfilms ziet. Ik denk dat Herman in dat soort steegjes ook zijn medicijnen kocht en zo. Dat hoort wel bij Herman’’, reageert Derksen. ,,Het is bezopen dat er in Assen geen Harry Muskeeplein is. Nu is er wel de Herman Broodsteeg. Mooi. Die man heeft wat betekend voor de stad Zwolle. Het is flauw dat een of andere vogel die niemand kent dadelijk een grote straat krijgt, maar laten we niet kinderachtig doen.’’

Quote Ik ga mij nu ook sterk maken dat de Hoofd­straat in Grolloo waar ik woon de Johan Derksen Avenue wordt Johan Derksen

Witte mannen

Derksen windt zich op over het feit dat vernoemingen soms zo lastig lopen. ,,Ik las vanochtend nog in de krant dat alle linkse partijen weer in opstand zijn gekomen omdat in de grote steden teveel straten naar witte mannen worden vernoemd. Dan begint het bij mij alweer te borrelen. De hele historie van Nederland is gevormd door witte mannen. En daar is Herman Brood er één van. Wat een kul.’’

