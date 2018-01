Johan en Riek Groten moeten nog een tijdje wachten op hun Zwolse parallelweg

Deze weg zorgt voor een snellere ontsluitingsroute vanaf de woning in de uiterwaarden van de rivier. In plaats van omrijden via de Kleine Veerweg, kunnen de Grotens dankzij een parallelweg langs de Schellerdijk sneller naar de stad. ,,Die had er al lang kunnen liggen, hoeveel moeite is het nu om wat betonplaten aan te leggen", foetert Johan Groten.

Een woordvoerder van de gemeente Zwolle laat weten dat de lokale overheid op dit moment onder meer nog bezig is met een natuuronderzoek. In eerste instantie was het de bedoeling de parallelweg in 2017 te realiseren.

Waterbuffer

Het is een volgend hoofdstuk in een langslepende kwestie tussen de Grotens en de overheid. De broer en zus weigerden te wijken toen Rijkswaterstaat het project Ruimte voor de Rivier uitvoerde. Naast hun woning is nu een waterbuffer voor IJsselwater. De Grotens hebben net als voorheen een weg die vanaf de Kleine Veerweg naar hun huis slingert, maar deze ligt lager dan de vorige, omdat anders de inlaat van de waterbuffer geblokkeerd wordt.