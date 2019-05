John Visscher uit Zwolle overlijdt een dag voordat hij Abraham ziet: werk van stichting gaat door

In Zwolle is het minder goed toeven, in Deventer woon je steeds beter

25 mei Zwolle baalt en ziet broer Deventer stijgen. Gaat dit over voetbal? Nee, over de Atlas voor Gemeenten. Een soort Quote 500 voor de vijftig grootste steden in Nederland. De gids zegt dat Deventer aantrekkelijker wordt om te wonen. Zwolle zakt op de lijst, maar staat nog altijd hoger.