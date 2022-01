Jolein uit Zwolle was 10 toen ze werd misbruikt, kunst bleek haar uitlaatklep: ‘Tekenen van mijn pijn heeft me geholpen’

Gaat Zwolse vlogger Bas Tietema voor een nieuwe kans in het profwiel­ren­nen?

Nee, er is nog geen nieuws, benadrukt Bas Tietema (26), maar Belgische media gaan uit van een rentree in het profwielrennen. Zwollenaar Tietema, de laatste jaren vooral bekend van zijn Tour de Tietema YouTube-serie, was ooit een groot wielertalent, maar moest stoppen door huidproblemen. Nu lijkt het wielrennen hem weer te hebben gegrepen, want hij traint mee met een Belgisch profteam. Lonkt een nieuwe profcarrière?

14 januari