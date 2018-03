Jong en oud vermaakt zich prima in Zwols wooncomplex

Toegegeven, nog niet al het gereedschap is ingeladen. Toch is de grootscheepse renovatie en verbouwing van het oude zorgcentrum De Molenhof bijna achter de rug. Dat feit werd gisteren gevierd met een open huis.

Opgepimpt

Het complex aan de Assendorperdijk is niet alleen opgepimpt, maar heeft nu ook een extra ingang aan de Molenweg. De oude kamers zijn verbouwd. Er is naar keukens en sanitair gekeken Hier en daar zijn kamers opgeofferd om grotere appartementen te maken. In De Molenhof zijn er nu honderd. In het deel Achter de Hoven zijn de appartementen groter. Daar zijn er vijftig. Tien appartementen in De Molenhof worden bewoond door studenten. Populair, want er is al een wachtlijst. Van de woningen voor ouderen zijn er nog vijftig beschikbaar.

55-plus

Je kan je aanmelden als je 55-plus bent, vertelt locatiemanager Marissa van Rossum van corporatie Habion. Maximaal zeventig procent van de bewoners heeft een zorgvraag, dat is de verhouding die Habion nastreeft. Vérian verleent er nu vooral thuiszorg, maar kan ook verpleeghuiszorg leveren, vertelt coördinator Tessa Holsappel.

Borrelmoment

In het eerste deel wordt al langere tijd gewoond. Studenten vinden er hun weg moeiteloos, vertelt SPH-studente Evelien. Ze kookt een keer per week voor de bewoners op haar verdieping. ,,En op zondagmiddag hebben we een borrelmoment, heel gezellig.'' In het begin was ze bang dat ouderen zouden klagen over geluid en feestjes. Het complex is al wat ouder, de kamers zijn best gehorig. ,,Maar het is ook wel prettig dat je merkt dat er andere mensen zijn.''

Servicekosten

Het zijn bijna alleen maar alleenstaanden. Daarvoor is de ruimte ook precies groot genoeg. De huurprijzen liggen rond de 400 en 500 euro. De servicekosten bedragen 150 euro, blijkt uit een overzicht van Van der Linden Vastgoedmanagement. Om meer reuring te krijgen, worden ruimtes verhuurd aan ondernemers. Mathilde Kruize van Fysiomobilae is er net open gegaan. Maar ook nagelstylist Erika Baltes zit er sinds vorige week. Schoonheidsspecialist Janneke Terwel van Beauty and So huurde al langer in De Molenhof. Ze heeft de hele ombouw meegemaakt en vindt 't mooi om te merken dat er zoveel mensen even binnenlopen. ,,Meer dan ooit heeft het een wijkfunctie gekregen.''

Koffieapparaat

Om dat sociale gebeuren nog wat te versterken is er nog wel een koffieapparaat nodig in een van de twee centrale ruimtes, grinnikt Van Rossum. ,,Gelukkig had de aannemer nog een apparaat staan.'' Ze merkt dat het werkt: mensen zoeken elkaar op. ,,Ik zag een van de studentes een oudere dame helpen haar been recht te zetten. Ze helpen elkaar, da's zo mooi om te zien.''

Kringloopwinkel

In het complex is nog ruimte vrij voor ondernemers. Zo wordt nog een kapper gezocht. Maar ook de oude recreatiezaal is beschikbaar. Zo'n 250 vierkante meter. De huurprijs is 85 euro per meter, vertelt Van Rossum. Ze staat voor veel open: een kringloopwinkel, een klein restaurant, een kapper. Als het maar past bij de voorziening.