Jong gezin weigert plaats te maken voor asielboot in Zwolle: ‘Dit is mijn wijk’

Met video Je kan nu wandelen met een ecoloog door het bos van Zwolle: ‘Sta eens stil bij wat je ziet’

,,De natuur is zoveel meer dan een plek om tot rust te komen’’, vindt de Zwolse ecoloog Etienne de Vries. Om dat te laten zien, organiseert hij samen met Wereld Natuurfonds wandelingen door het Engelse Werk in Zwolle. Deelname is gratis: je geeft wat je het waard vindt. De Vries geeft de Stentor alvast een voorproefje. ,,Sta eens stil bij wat je ziet.”

15 augustus