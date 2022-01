Jonge bestuurder met gloednieuwe wagen van de weg geplukt: scheurde met bloedgang over A28 bij Zwolle

Een snelheidsduivel op de snelweg bij Zwolle is gisteravond door de verkeerspolitie van de weg geplukt. De jonge bestuurder scheurde in zijn gloednieuwe bolide over de A28 en tikte daarbij bijna de 200 km/u aan. Dat vonden dienstdoende agenten van de verkeerspolitie toch wat gortig, dus de automobilist kreeg het stopteken.