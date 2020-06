Jonge bestuurder valt in slaap en vliegt over vangrail langs A28 bij Wezep

Gedetineer­den krijgen vanaf deze week weer bezoek, wel achter plexiglas

14:11 Gedetineerden in de gevangenissen in Zwolle, Zutphen en Lelystad mogen, na een maandenlang verbod vanwege de coronacrisis, vanaf deze week weer bezoek ontvangen. In Lelystad en Zutphen is bezoek vanaf vandaag weer welkom, Zwolle begint woensdag weer. Bezoekers worden wel via plexiglas gescheiden van gedetineerden, fysiek contact blijft verboden.