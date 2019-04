Jonge en oude Zwollenaren wonen knus samen in Huis Assendorp

‘Zwolle moet niet veranderen in een stil dorp’

13:32 ‘Een prachtige groeistad als Zwolle moet niet veranderen in een stil dorp’. D66 Zwolle maakt zich zorgen over de leefbaarheid in de stad, nu café The Livingroom moet stoppen met versterkte livemuziek na klachten uit de buurt. Eerder moesten festivals en feesten al wijken wegens geluidshinder. De partij wil snel een brede discussie over wat wel en niet in de horeca en de binnenstad mag. ,,De stad verdient duidelijkheid’’, zegt raadslid Claudia van Bruggen.