Jonge otter maakt het goed en keert misschien terug naar Zwolle: ‘Maar voorlopig blijft dit meneertje hier’

met video Weesotters Jan en Leon uit Nieuwleu­sen hebben sinds vandaag een nieuw thuis

Twee jonge weesotters die vorig jaar juni in Nieuwleusen rondzwierven en gevangen werden, zijn vandaag uitgezet in de Krimpenerwaard in Zuid-Holland. In de vele sloten die de polders daar tellen mogen Jan en Leon, zoals de jonge beestjes nu heten, zich gaan storten op de Amerikaanse rivierkreeft.

31 mei