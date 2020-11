Jonge topsporters kunnen droom najagen dankzij bedrijf Zwolse scholieren

KAART | Positief beeld in Oost-Nederland, Urk enige rode stip op corona­kaart

16:09 Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gedaald. Afgelopen etmaal werden 4873 positieve tests geregistreerd: 576 minder dan gisteren. Die positieve trend is in IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland ook zichtbaar. In drie gemeenten in deze regio werden zelfs géén mensen positief getest.