Jonge Zwollenaren die in hotel zijn opgepakt hadden naast vuurwapens tientallen bolletjes drugs bij zich

Balen van ‘onterecht’ blauw­alg-alarm in Milliger­plas Zwolle: ‘Veel minder ijsjes verkocht’

6:25 Blauwalg, of toch niet? Zwemmers zijn in Zwolle vanaf vrijdag gewaarschuwd voor de bacterie in de populaire Milligerplas, met minder bezoekers in het tropische weekeinde tot gevolg. Dinsdag bleek van blauwalg geen sprake. De uitbater van strandpaviljoen Milligers baalt als een stekker en spreekt van een ‘enorme omzetschade’.