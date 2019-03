Jonge, Zwolse deelname aan klimaatmars: ‘Heel gaaf’

videoElf leerlingen van de Jenapleinschool in de Zwolse wijk Assendorp hebben donderdag meegedaan aan de klimaatmars in Amsterdam.

De klimaatspijbelaars werden begeleid door twee moeders en een oma. ,,Heel gaaf om de kinderen zo betrokken te zien’’, zegt moeder Daphne. ,,Wat hadden ze dit goed georganiseerd. Zo gaaf!’’

Volledig scherm De elf klimaatspijbelaars van de Jenapleinschool in Zwolle donderdag bij de klimaatmars in Amsterdam. © Jenapleinschool

Spijbelen

Daphne heeft een dochter in één van de bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8) van de Jenapleinschool aan het Assendorperplein. ,,Teun is over de deelname aan de klimaatmars begonnen’’, weet ze. ,,Ze hebben het er over gehad in de groep, weten dat het spijbelen is en hebben het idee aan de directeur voorgelegd. Als de kinderen het belangrijk genoeg vonden om een dag weg te blijven, mocht dat. Maar elke ouder moest wel toestemming geven.’’ Uiteindelijk zijn elf van de dertig kinderen uit de groep meegegaan.

Voor de drie begeleiders was de klimaattrip naar Amsterdam toch ‘ook wel spannend’. ,,Hoe houden we de club bij elkaar’’, vroeg moeder Daphne zich donderdagochtend op het station in Zwolle af. ,,Het was heel erg leuk, er hing een hele goede sfeer en het was prachtig weer. We hebben geen regen gezien!’’

Aandacht

Omdat de Jenapleindelegatie vergeleken met de andere klimaatspijbelaars best jong is, kregen ze volgens de Zwolse moeder ‘best veel aandacht van de pers’. ,,Het was vooral heel gaaf om de kinderen zo betrokken te zien. We hebben allemaal veel geleerd en houden maandag op school een presentatie over deze dag.’’