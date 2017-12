Jongen (14) uit Zwolle bedreigd en bestolen van handelswaar

Op de Twistvlietbrug in zijn woonplaats is een 14-jarige jongen uit Zwolle zondagmorgen beroofd. Hij had via social media een afspraak over een verkoop op die plek gemaakt . De zogenaamde kopers maakten hem zijn koopwaar afhandig. Toen hij zijn spullen terugvroeg werd hij bedreigd.