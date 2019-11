Jongeren van Fridays For Future komen in Zwolle in actie voor het klimaat

Fridays For Future is een internationale beweging voor jongeren die zich inzet voor het klimaat. De actie maakt onderdeel uit van de wereldwijde Global Day of Climate Action, uitgeroepen door de beweging die vrijdag een mars zal lopen door de Zwolse binnenstad. ,,Het is tijd voor de politiek in Heino, Zwolle, Overijssel, Den Haag, Europa en wereldwijd om wakker te worden en werk te maken van een beter beleid tegen klimaatverandering’’, zegt Chris Haan, een van de organisatoren van de actie in Zwolle. ,,Door met zoveel mogelijk mensen te staken voor het klimaat, willen we een duidelijk kantelpunt in de geschiedenis creëren. Het aanpakken van de klimaatcrisis is een noodzaak. We moeten dit doen om te laten zien dat we er niet meer omheen kunnen.’’