Jongeren vertellen over de krassen in hun leven aan raadsleden in Zwolle

Om zich voor te bereiden op het raadsdebat over transformatie van de jeugdhulpverlening, legden Zwolse raadsleden hun oor te luister bij de professionals. In jongerencentrum Level Z in Stadshagen was een speciale rol weggelegd voor twee jonge knapen.

Gerben (23) en Daan (16) hebben in hun jonge leven al de nodige krassen opgelopen. Scheiding, internaten, pleeggezinnen, gevangenis, het lijkt te veel om op te noemen. Gerben groeide op in Westenholte, Daan in Stadshagen, beiden behoorden tot overlast gevende groepen in deze wijken.

Onder begeleiding van welzijnswerker Cor van den Belt van Travers is de weg omhoog ingezet. Jongerencentrum Level Z speelt hierin een belangrijke rol. Van den Belt: ,,Ze hebben beiden stage gelopen bij mij. Gerben heeft school weer opgepakt, die heeft de middelbare school nooit kunnen afmaken.’’

Applaus

Hun bijdrage aan een informatiebijeenkomst over jeugdzorg, maandagavond, levert de jongens meermaals applaus op van raadsleden en hulpprofessionals, van Trias tot Karakter. Die zitten bij elkaar omdat de jeugdhulp in verandering is. Geen stapeling van (dure) specialistische hulp, maar het eigen netwerk inschakelen om problemen aan te pakken. ,,Zodat minder jongeren uit huis hoeven te worden geplaatst’’, zegt Van den Belt.

Zwolle zet de komende jaren in op preventie, toegang (een gezin, een plan) en passende hulp: zo licht als kan, zo zwaar als moet. Het heft zelf in handen nemen is daarbij de leidraad. Mensen als Van den Belt, sociale wijkteams, maar ook scholen spelen daarin een belangrijke rol.

Op straat

Van den Belt werkte tien jaar in de hulpverlening en wist tot hij een vacature welzijnswerker zag nauwelijks iets over zoiets als ‘het voorveld’, een term waarbij professionals in de wijk actief zijn. Drie avonden per week zoekt hij (overlastgevende) jongeren in de wijk op, op de plekken waar ze elkaar graag ontmoeten, de straat. Zo wint hij het vertrouwen.

Wijkagent

Wijkagent Ronald Bakker benadrukt jongeren niet alleen te benaderen als daar een negatieve aanleiding toe is. ,,Kijk naar hun potentie, niet alleen de negatieve kanten.’’

Volgens Van den Belt zit er een groot verschil tussen wijkagent en politie, aan wie overlastgevende jongeren een broertje dood hebben. Bakker beaamt: ,,Omdat je veel van ze weet, heb je een bepaalde positie.’’

Meermaals je verhaal doen

De locatie in Stadshagen is niet toevallig gekozen, het stikt er van de opgroeiende jongeren. Daan kreeg op de basisschool al met jeugdzorg te maken. ,,Ze pushten mij om te komen, terwijl ik van de vertrouwde gezichten ben. Een organisatie kan mij niet helpen. Dan moet je meermaals je verhaal doen, dat is lastig en gewoon niet fijn. Mijn ouders zijn gescheiden, met mijn vader heb ik af en toe contact. Cor voelt voor mij soms als vader of oom voor me’’, vertelt hij op een vraag van ChristenUnie-fractieleider Gerdien Rots. ,,Je hebt een maatje voor het leven van alledag nodig’’, vat zij het voor de jongen samen. Gerben vult aan: ,,Meer belonen, minder straffen. Uit huis plaatsen heeft geen zin. Met Cor heb ik probleem voor probleem aangepakt.’’

Regie