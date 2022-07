Jongetje (7) rijdt woning aan de Waver in Zwolle binnen

Het jongetje speelde volgens zijn vader vaker in de auto omdat hij gek is op auto’s. Hierbij startte hij de auto, waarna de auto de woning binnen reed. De vader van het jongetje zag hem na het incident verschrikt binnen komen lopen: ,,Hij kwam binnen en zei: de auto ging rijden tegen de muur van de buren aan. Dus ik ben direct naar buiten gelopen om te kijken wat er aan de hand was. Het was een elektrische auto, dus als je dan het pedaal intrapt gaat het hard.”

De woning op nummer 9 raakte zwaar beschadigd. Buurvrouw Meriel Plakker, die op nummer 11 woont, hoorde een enorme klap: ,,Ik dacht eerst dat er een gasexplosie was. Onze deur was ook ontzet, waardoor ik hem niet kon openen. Ik ben via een raampje naast onze deur naar buiten geklommen. Hierna ben ik naar de achtertuin gelopen. De dochters van onze buurman zaten boven en die waren erg overstuur. Ik heb ze naar buiten begeleid.”

Wendell Leiwakabessy, de eigenaar van de woning kwam net tuis van zijn werk toen hij de auto in zijn woning zag staan. Toch blijft hij er erg nuchter onder. ,,We wonen hier nog maar net twee maanden. We konden de deur niet uit komen omdat deze ontzet was. Ik ben allang blij dat er verder niets aan de hand is, natuurlijk schrokken we, maar voor ons buurjongetje is het een behoorlijk trauma.” Het jongetje was zó overstuur over zijn actie, waarop zijn vader besloot ijsjes aan hem en de buren uit te delen. ,,Normaal gesproken staat hij altijd voor iedereen klaar en troost hij iedereen. Nu moeten andere mensen hem troosten.”