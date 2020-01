Jongetje ‘op te grote mountainbike’ vermist in Zwolle sinds vanmiddag

Wapen- en drugshan­del in Oost-Nederland explosief gestegen

17:36 De wapen- en drugshandel in Oost-Nederland is het afgelopen jaar explosief toegenomen. Dit resulteerde in een reeks ernstige schietincidenten in Zwolle. De politie wil een einde maken aan die misdaad door nauwere samenwerking met andere partijen, zoals de Belastingdienst en Fiod. ,,We moeten de criminelen in hun portemonnee treffen”, aldus politiechef Oscar Dros.