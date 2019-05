Jonnie Boer zet illegaal joekel van afvoerpijp op monumentaal pand in Zwolle

Ondanks dat het bouwwerk op het monumentale pand niet aan de aangevraagde vergunning voldoet, mag Brass Boer Thuis vandaag wel open van de gemeente Zwolle. ,,Het bouwwerk is niet meegenomen in de vergunningsaanvraag’’, laat gemeentewoordvoerder Marieke Stenfert weten. ,,We hebben onlangs een vraag ontvangen over dit bouwwerk. We gaan in zo’n situatie altijd eerst met de betrokkenen in gesprek. We kunnen uiteraard niet vooruitlopen op de uitkomsten van het gesprek.’’ Volgens haar is dat de gangbare werkwijze in dit soort situaties, voordat wordt overgegaan tot ingrijpen. De partijen zitten 14 mei met elkaar om tafel.