Jonnie en Thérèse Boer nemen Hollandse klassieker onder handen: het Marigold advocaatje

Arriva gaat concurren­tie aan met NS en wil stoppen in Staphorst: ‘Het kan wél’

Door provinciale en landelijke overheid wordt een heropening van een treinstation in Staphorst als schier onhaalbaar gezien. Toch dient Arriva een aanvraag in om per 2025 in het dorp te mogen stoppen. Voor de bühne? Nee, het is Arriva menens. ,,We hebben ook in Veendam heropend, en daar steeg het aantal passagiers met 25 procent.”

15 december