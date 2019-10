Joodse gemeenschap bijeen voor jarige synagoge

Van de rijke Joodse gemeenschap is ook in Zwolle weinig over. Alleen de synagoge bleef na de oorlog ongeschonden. Voor een uitgebreide viering van het 120-jarige gebedshuis kwamen veel bezoekers van ver.

De tafels zijn feestelijk gedekt in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat. En de koosjere maaltijd met zalm, kip, groenten en krieltjes is speciaal in Amsterdam bereid. Maar eerst maken de bezoekers zich klaar voor de gebedsdienst. Voor de zogenaamde ‘sjabbaton’, een uitgebreide bijeenkomst vanaf vrijdagavond zes tot zaterdagavond zeven uur, komen Joden uit alle windstreken samen om het 120-jarig bestaan van de Zwolse synagoge te vieren. Dit is het derde gebedshuis voor de Joodse gemeenschap die bijna drie eeuwen bestaat in de Overijsselse hoofdstad. De eerste synagoge bevond zich aan de Bitterstraat en de tweede was 150 jaar lang in De Librije.

Gestolen meubels

In de beste jaren telde de Joodse gemeenschap van Zwolle zo’n 600 leden, in 1991 waren dat nog 75 en nu slechts 30. Ook hier werd tijdens de Tweede Wereldoorlog het overgrote deel gedeporteerd en vermoord. De synagoge bleef wonderlijk genoeg ongeschonden. Woordvoerder Ingrid Petiet, bijna dertig jaar lid van de gemeenschap, geeft wrange verklaringen.,,Er werden hier meubels opgeslagen die men van Joodse inwoners had gestolen. En er lag munitie voor de Duitse bezetter. Bovendien werd de kelder van de kleine synagoge door omwonenden gebruikt als schuilplaats.”

Omdat antisemitisme weer overal de kop opsteekt, zijn er in Zwolle tijdens de diensten de ‘nodige voorzorgsmaatregelen getroffen’, beaamt Petiet.,,Ik blijf altijd voorzichtig”, erkent ze. Van haar moeders kant kwam bijna niemand terug na de oorlog. ,,De onrust gaat nooit weg. Een Zwolse winkelier had vorig jaar ter ere van Chanoeka een Israëlische vlag buiten hangen, die werd verscheurd.” Voorzanger Jaap Cyklik (73) uit Meppel, wiens familie tijdens de oorlog vluchtte uit Wit-Rusland, is niet angstig. Hij is de drijvende kracht achter de ‘kostbare’ sjabbaton en eens in de veertien dagen is hij aanwezig bij de sjabbatvieringen in Zwolle.,,De mensen die ons zoeken, kunnen ons vinden. Nee, in het openbaar draag ik geen keppeltje, wel een pet. Je kunt je er druk over maken, maar dat heeft weinig zin.” De 83-jarige Rosa Lemstra uit Zwolle komt stralend binnen en beaamt: ,,Och we hebben al zoveel meegemaakt, erger kan niet.”

Niet bang

De jeugdige rabbijn Spiro, die de Zwolse dienst leidt en met vrouw en kinderschare in de Joodse wijk van Amstelveen woont, is trots op zijn identiteit.,,Ik draag mijn keppel ook buiten en vermom me nergens. Bij ons worden Joodse scholen en synagogen bewaakt. En ja, ik krijg soms de opmerking: ze zijn jou vergeten. Maar ik laat me niet bang maken.”

Het jongste lid van de Zwolse gemeenschap is een jongen van 21. Voor hem en zijn zus is dit vooral een familiebijeenkomst. “Het joodse geloof is deel van onze opvoeding. Verder praten we er nooit over. En op school komt het niet ter sprake.”

Behalve de jarige synagoge, en sinds kort de Stolpersteine, is er in Zwolle weinig dat herinnert aan het rijke Joodse verleden. Schrijver Igor Cornelissen denkt even na.,,Het huis van Atie en Nico Noordhof aan de P.C. Hooftstraat 18. Daar hangt een plaquette”, weet de Joodse Zwollenaar die alleen nog voor een feestje in de synagoge komt. ,,Het echtpaar redde 14 Joodse onderduikers. En er werden illegale bladen gemaakt als Vrij Nederland en Houdt Moed.”