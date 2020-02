Jools Holland: ‘Boogiewoogie gentleman’ in Odeon in Zwolle

Jools Holland kleedt zich niet alleen als een gentleman, hij gedraagt zich ook zo. De bandleider, pianist en tv-presentator is altijd goedgemanierd en juist daarom vindt Jools het zo vervelend dat hij de tijd uit het oog verloren heeft. Tot driemaal toe excuseert hij zich voor zijn onachtzaamheid. Door zijn toedoen vindt het gesprek een uur later plaats dan afgesproken. Berouwvol informeert hij of de conversatie alsnog doorgang kan vinden.

Het is de omgekeerde wereld. De gastheer van het invloedrijke muziekprogramma Later... with Jools Holland, waarin 's werelds grootste rocksterren over de vloer komen, vraagt of de interviewer tijd voor hem wil vrij maken. Het moet niet nog gekker worden. Terwijl hij per telefoon zijn verhaal doet, reist Holland van Newcastle naar Glasgow. De presentator met de markante stem is op weg naar het volgende optreden met zijn twintig koppen tellende Rhythm & Blues Orchestra.