Jorien en Spencer lanceren bijzonder plan voor Zwolse wijk Stadshagen: ‘Maak hier een bos!’

Achter het raam van hun huis in Stadshagen - in 2018 uitgeroepen tot duurzaamste woning van Nederland - hangt een bescheiden poster: ‘Ik wil een bos in Stadshagen. Jij ook?’ Het is onderdeel van het offensief dat het stel onlangs begonnen is. Bij gemeente, provincie en Landschap Overijssel heeft Spencer al aan tafel gezeten, nu werft hij medestanders in de wijk. Vastpakken en niet loslaten is het motto van het tweetal, dat zich al eerder succesvol vastbeet in duurzaamheidsinitiatieven.