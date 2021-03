Journalist Igor Cornelissen (85) uit Zwolle overleden

De Zwolse journalist Igor Cornelissen is zaterdag op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1962 en 1996 redacteur bij weekblad Vrij Nederland. Daarnaast schreef hij veel boeken, waaronder het vorig jaar verschenen Mijn opa rookte ook een pijp. Dat boek beschouwde hij als de afronding van zijn memoires. Cornelissen overleed in zijn ouderlijk huis in Zwolle, waar hij 45 jaar woonde.

Cornelissen, zoon van een joodse moeder en een christelijke vader, geloofde lang in het socialisme, maar brak in 1971 met de trotskistische beweging. Hij schreef veel over politieke randfiguren en Oost-Europa en kleurrijke mensen met een joodse en linkse achtergrond. Hij was liefhebber van jazz, trompettist en pijproker.

Een ‘ongelovige Jood’ noemde hij zichzelf vorig jaar in een interview bij het verschijnen van zijn laatste boek. Dat de Zwolse Joodse gemeenschap is uitgedund van 700 naar hooguit 70 personen was volgens hem een onomkeerbaar dieptepunt. Zijn overleden broer Willy, aan wie hij mooie passages wijdde, was nauw betrokken bij de synagoge. ,,Het is niet mijn taak om de Joodse cultuur levend te houden”, vond Cornelissen. ,,Ik kom alleen als ze me oproepen voor de tiende man, de minje, zodat de gebedsdienst kan doorgaan.”

Oude klare

Cornelissen was een bekende verschijning in Zwolle. Hij was gewend dagelijks naar café De Hete Brij te gaan, maar bouwde op een gegeven moment het bezoek naar zijn stamcafé af naar drie dagen. Tijdens de horecavrije lockdown was hij volledig aan huis gebonden. Geen probleem vond de schrijver vorig jaar. ,,Thuis smaakt de oude klare net zo goed. En ik heb me prima vermaakt met mijn Hongaarse en Bulgaarse postzegelcollectie.”

Loopbaan

Igor Cornelissen begon als journalist bij Het Vrije Volk en werd redacteur bij Vrij Nederland. Van 1990 tot 2000 schreef hij de rubriek Voetnoot in Het Parool. In 1983 publiceerde hij het eerste deel van zijn herinneringen: Van Zwolle tot Brest-Litowsk. Het tweede deel Raamgracht 4 uit 1998 eindigt met de dood van zijn moeder en de terugkeer naar Zwolle in 1976.

Andere boeken van zijn hand zijn onder meer: Tussen Lenin en Lucebert: Mathilde Visser, kunstcritica (2018), April 1945: De bevrijding van Zwolle (2015), Wie was Hans Boslowits? Gerard Reves debuut ontrafeld (2014), Een boer achter een raam (2011), Een schot in Pennegoor (2009), Alleen tegen de wereld: Joop Zwart, de geheimzinnigste man van Nederland (2003) en Terug naar Zwolle: Dwarsliggers en ander volk (2000).

Eind 2019 startte Cornelissen samen met historicus/econoom Jaap de Jong in het Dominicanenklooster antiquariaat ’t Wasdom. Hier verkocht hij het grootste deel van zijn enorme boekencollectie.