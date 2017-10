JOVD Zwolle: politie moet krakers uit voormalige Van der Valk zetten

Zwollenaar Harm Wolters grijpt met Ancora naast Buma NL Award

2 oktober Harm Wolters kon maandagavond niet met een Buma NL Award terug naar Zwolle. De volkszanger was met zijn groep Ancora genomineerd in de categorie 'Meest succesvolle album - Hollands'. De prijs ging echter niet naar hun album 'Door weer en wind', maar werd door Frans Bauers 'Geluk, Hoop & Liefde' in de wacht gesleept.