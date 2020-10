Jubilerende basisschool Carillon in Zwolle maakt nieuwe start op één locatie

Van twee naar één locatie, het 25-jarig bestaan en een nieuw logo. Het is feest bij christelijke basisschool het Carillon in Holtenbroek. ,,Wat we nu zien, is dat de leerlingen echt een afspiegeling vormen van de maatschappij. We zijn best trots dat zoveel verschillende culturen het al jaren zo goed doen op onze school. We zijn écht een wereldse school'', zegt schoolassistente Anke Bijsterbosch.