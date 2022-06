Jubileumeditie Halve Marathon Zwolle wordt ‘reminder’ voor lopers die hem even niet meer op netvlies hadden staan

De opgave van hardlopers voor het sportieve evenement verliep dit jaar heel anders dan voor de corona-crisis. Waar in 2019 er in drie uur tijd geen loper meer bij kon, duurde het nu 2,5 week voor de allerlaatste deelnemer (de vierduizendste) zich had aangemeld. De 4 Engelse Mijlen was een paar dagen geleden met drieduizend deelnemers nog niet eens ‘uitverkocht’.