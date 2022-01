Judo-icoon Vincent Boot overleden: drie generaties Zwollenaren leerde hij het vak

,,Iedereen die iets met judo in Zwolle heeft gedaan kent hem”, zegt Warner Pander over zijn vriend Vincent Boot. ,,Ik weet niet precies hoeveel mensen hij getraind heeft, maar duidelijk is dat hij veel kinderen heeft geholpen die onzeker of moeilijk op te voeden waren. Hij was echt een enorme kerel, dus mensen luisterden naar hem. Hij was altijd vrolijk en positief. Dan leerde hij kinderen wat verdedigingstechnieken aan en liepen ze na een paar jaar zelfverzekerd het pand uit.”