Jumping Zwolle komt volgend jaar terug naar de IJsselhallen

Zwolle had dit weekeinde voor het eerst in jaren weer een groot paardenevenement. Het concours vervangt het internationale driesterrenconcours dat voorheen in Drachten werd gehouden, maar ter ziele is.

Een aantal initiatiefnemers - naast Poppelaars ook Teus van den Brink, Gaston Sporre en Jeroen Dubbeldam - besloot dit voorjaar te kijken of het zou lukken het concours naar Zwolle te halen en dat is gelukt. Honderden ruiters vonden de afgelopen dagen hun weg naar de IJsselhallen en ook over het aantal bezoekers is de organisatie dik tevreden. ,,Vanaf de eerste dag, donderdag, was er veel belangstelling, en zaterdag en zondag was er geen stoeltje meer vrij op de tribune‘’, zegt Poppelaars. Ze schat dat de doelstelling - tussen de 8000 en 10.000 bezoekers - ruimschoots gehaald is.