Justin (12) uit Zwolle vindt cadeau op de deurmat na hartverscheurende video: ‘Ik ken ze helemaal niet’

,,Ik was flabbergasted,” vertelt Justin aan de telefoon. ,,Een brief, voor mij, van mensen die ik helemaal niet ken.” In de brief stond dat die mensen de video (zie hieronder) gezien hadden en heel veel bewondering en respect hadden voor hoe hij en zijn moeder voor zijn zieke vader zorgen. ,,Ook al kennen we je niet persoonlijk, we willen je graag een hart onder de riem steken met dit presentje.”