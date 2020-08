Justitie: Brabanders sleepten vrouwen met laag IQ als prostituees van hotel naar hotel in Oost-Nederland

Zwolse en Hattemse brandweer vijf uur in touw voor broeibrand in berg maaiafval

22 augustus Een brand langs de Kolksteeg in Zwolle illustreert nog maar eens hoe warm het de afgelopen weken is geweest in Nederland. Een berg maaiafval was door broei midden in de nacht gaan branden en zorgde voor hevige rook in de buurt.