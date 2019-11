Justitie eist 15 maanden cel voor ‘Mat de dealer’ uit Nunspeet

Een camera-auto stond twee weken in de buurt van de voordeur van H. ‘Mat’ de R. uit Nunspeet. Mensen liepen zijn voordeur plat, zo constateerde de politie. Vreemde types ook, waarvan er veel bij de politie bekend zijn als drugsgebruiker.

Op de ‘actiedag’ eind juni dit jaar worden drie van hen opgevangen na het verlaten van de woning. Ze hebben alle drie drugs bij zich en verklaren dat ze net bij De R. ‘spul’ gekocht hebben. Een van hen had een halve liter ghb bij zich. Meer mensen verklaren via De R. al lang aan drugs te komen, een van hen al vanaf 2002. De politie besluit de woning van de verdachte binnen te vallen. Maar er wordt geen gram of centiliter drugs in het pand gevonden. ,,Ik moet er bij zeggen: de drugshond kon geen ghb ruiken’', gaf de officier van justitie aan.

Duizenden euro's

Mat zou met de verkoop 5.800 euro verdiend hebben. Dat bedrag moet hij wat het OM betreft betalen aan de Staat. De man is al eerder voor drugsfeiten veroordeeld, maar is in hoger beroep gegaan. Om die reden ziet de officier van justitie Mat nog niet als recidivist. Was dat wel zo geweest, dan was de eis mogelijk niet 15 maar 20 maanden cel geweest.

Meneer heeft drugs verkocht, zei zijn advocaat S. Kleerekooper vrijdag in de rechtbank in Zutphen, maar dat deed hij aan vrienden. En van hen kreeg hij dan weer wat terug. Mat is geen drugsdealer, zei hij. ,,Ongure types aan de deur? Dat zegt niet dat er gedeald is.’' Hij benadrukte dat er in de woning van zijn cliënt geen drugs gevonden zijn. Wel bij een van de getuigen, die een grote hoeveelheid in huis had. ,,Wie vertrouw je dan?’’