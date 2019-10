Justitie eist alsnog lange celstraf voor doodslag in ‘Zwolse kruipruimtemoord’

De zaak rondom de Zwolse kruipruimtemoord krijgt opnieuw een verrassende wending. In april werd de zaak tegen De G. inhoudelijk behandeld. Destijds kwam de officier van justitie tot de conclusie dat zelfmoord van slachtoffer Guldogdu niet helemaal uit te sluiten is. Hij vroeg daarom vrijspraak voor doodslag, tot grote ontsteltenis van de nabestaanden van het slachtoffer. De zaak werd die dag echter niet afgerond, omdat er een nieuw rapport werd aangebracht.

Inmiddels is de aanklager van gedachten veranderd. Justitie stelt op basis van informatie van een wapenexpert dat vaststaat dat de kogel door een metaaldeeltje is gegaan. De G. heeft echter niet verklaard dat Guldogdu ergens doorheen schoot. Daardoor is het scenario dat het slachtoffer zichzelf doodschoot onwaarschijnlijk geworden, aldus de officier. ,,Voor alles heeft hij een verklaring, maar voor dit onderdeel (het metaaldeeltje, red.) niet.”

Vermist

Zwollenaar Guldogdu raakte in februari 2018 vermist. Een week lang leefden zijn vrienden en familie tussen hoop en vrees. Ze lanceerden een grote zoektocht, waar ook verdachte De G. aan meedeed. Terwijl De G. op dat moment al wist dat zijn voormalige boezemvriend was overleden. En hij wist ook waar het lichaam lag: in de kruipruimte van zijn huis. De G. biechtte uiteindelijk tegenover een vriendin op dat Deniz in zijn woning was overleden en dat hij het lichaam in stukken had gezaagd. De politie arresteerde hem.

De G. heeft altijd ontkend dat hij zijn kameraad doodgeschoten heeft. Volgens hem schoot Deniz zichzelf expres of per ongeluk dood. Dat hij daarna geen hulpdiensten belde en eventuele bewijsmiddelen wegmoffelde, kwam volgens zijn eigen zeggen omdat hij in paniek was geraakt en vreesde voor moord te worden opgepakt. Zo haalde hij het pistool schoon met aceton en vervolgens dumpte hij het wapen in het water. Ook bracht hij een bebloede bank naar de stort.

Boezemvriend