Justitie eist bijna 2 jaar cel voor 1 maand drugs verkopen voor Joshua (20) uit Zwolle

Tegen de 20-jarige Joshua A. uit Zwolle is dinsdag naast een celstraf van een jaar ook het uitzitten van een voorwaardelijke straf van 320 dagen geëist. Dit omdat het Openbaar Ministerie de man verdenkt van de handel in harddrugs.

Een ‘grote jongen’ in het drugscircuit van Zwolle is A. nog niet, zei de officier van justitie, maar hij lijkt bewust gekozen te hebben voor een carrière in deze wereld. Sinds zijn dertiende wordt A. door justitie vervolgd, telkens voor zwaardere feiten. Hem hingen nog 320 dagen jeugddetentie boven het hoofd, ook al voor het overtreden van de Opiumwet.

Waarom reed hij als gewaarschuwd man dan toch op 22 maart dit jaar in Zwolle met drugs op zak rond? ,,Ik was eigenwijs’', reageerde A. dinsdag in de rechtszaal. Hij lijkt te worden aangestuurd door een zekere André, zo blijkt uit het dossier. Uit tientallen whatsapp-berichten tussen de twee valt op te maken dat A. telkens op pad wordt gestuurd om drugs te leveren.

Filmpjes

Bij de aanhouding had hij coke, xtc-pillen en geld bij zich. Op zijn telefoon stond ook een tiental filmpjes. Daarop is A. met flinke sommen geld en drugs te zien, met een wapen in zijn hand. Dat was stoerdoenerij, zei hij hierover tegen de politie. ,,A. zit tot over zijn oren in de drugshandel’', meende de officier.

Ondanks de jonge leeftijd van de verdachte meent het OM dat de tijd van voorwaardelijke straffen voor A. voorbij is. Hij heeft herhaaldelijk een kans gehad. Zelfs tijdens een ‘jeugd-tbs’ bleef hij doorgaan met drugshandel, zei de officier.

Leeghalen

Volgens advocaat Kees Kok werd A. aangehouden zonder dat er een verdenking lag. En zonder die verdenking mag een agent niet zomaar iemand fouilleren en zijn tas leeghalen. Dus is het bewijs, de drugs dus, onrechtmatig verkregen. En als de rechtbank toch de drugshandel gedurende een maand bewezen acht, dan heeft A. inmiddels al lang genoeg gezeten. Hij zit al ruim 4,5 maand vast, zei de raadsman.