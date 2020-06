Justitie looft 15.000 euro beloning uit voor gouden tip liquidatie Henk Wolters (52) uit Zwolle

Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro beloning uit voor de gouden tip in het onderzoek naar de doodgeschoten Henk Wolters. De Zwollenaar lag ruim een uur op straat, nadat hij afgelopen oudejaarsavond in de buurt van zijn woning werd doorzeeft met ‘meer dan twintig kogels’.

Volgende week dinsdag komt het onderzoeksteam van de politie met een uitgebreide reconstructie over de onopgeloste moord. Rechercheurs zijn nog volop bezig met de zaak en komen tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht met meer details over de lugubere liquidatie, meldt het programma vanavond.

Uit sporenonderzoek en getuigenverklaringen blijkt dat Wolters al rond 20.25 uur is neergeschoten. Voorbijgangers zagen de man pas rond 21.40 uur liggen op de hoek van de Buitengasthuisstraat in de Zwolse wijk Kamperpoort, in de buurt van zijn woning.

Uiteindelijk overleed de Zwollenaar ter plekke aan zijn verwondingen. De dader is tot op de dag van vandaag spoorloos. Eerder vertelde de beste vriend van Wolters dat hij door meer dan 20 kogels om het leven is gekomen.

Beloning op moment rechtszaak

De beloning komt op het moment dat er een rechtszaak loopt tegen een vermeende wapen- en drugsbende waar Henk Wolters volgens justitie kopstuk was. Morgen staan vier verdachten terecht in deze zaak, waaronder de 31-jarige zoon van Wolters.

Wie meer informatie heeft over deze zaak kan contact opnemen met de politie, anoniem via 0800-7000 of vertrouwelijke via Team Nationale Inlichtingen.

