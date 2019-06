Justitie negeert advies: opnieuw tbs geëist voor steekpartij Zwolle

Alerte getuige alarmeert brandweer­man voor dodelijk ongeluk Lemeler­veld tijdens 112-sto­ring. Geen meldingen in IJsselland en Gelderland tussen wal en schip

15:26 Getuige zijn van een ernstig ongeval en dan geen 112 kunnen bellen. Wat doe je dan? Tijdens de landelijke storing van het alarmnummer had een voorbijganger gistermiddag rond vijf uur de tegenwoordigheid van geest om via een telefonische omweg snel de hulpdiensten op te roepen bij een zwaar ongeval bij Lemelerveld, gemeente Dalfsen. De getuige belde meteen een kennis die bij de Lemelerveldse brandweer werkt, vertelt woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland. ,,Die brandweerman heeft direct actie ondernomen en zijn collega’s via hun app-groep opgeroepen, waarna ze uitrukten. Helaas mocht hulp al niet meer baten.’’