Justitie nog maanden bezig met illegale bruiloft Zwolle

Nepbom bij AH Zwolle kwam van zwervende eetpiraat (56)

22 oktober De nepbom die begin deze maand bij de Albert Heijn Diezerpoort in Zwolle naar binnen werd gegooid, was afkomstig van de 56-jarige zwerver Hildo de V. Dit bleek dinsdag in de rechtbank waar hij terechtstond voor drie andere zaken, waaronder eten zonder te betalen bij restaurant Ingeburgerd. ,,Ik kom er nooit weer, ik ben wel uitgeburgerd.’’