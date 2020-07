Justitie over Zwollenaar die vriendin zou prostitueren en verminken: ‘Zo'n zaak zien we niet vaak’

Foto's + video Deze fotografen wierpen laatste blik in de IJsselcen­tra­le (en tonen beelden nu in Grote Kerk van Zwolle)

17:38 Dynamiet lag al klaar voor de centrale, de verwoesting was onvermijdelijk, maar vijftien fotografen mochten nog snel een keer naar binnen glippen. De allerlaatste foto’s van de IJsselcentrale in Zwolle worden nu getoond in de Grote Kerk. ,,Dit moet blijven, dacht ik toen we er rondliepen.’’