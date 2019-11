Justitie pakt ‘geniepige fraudeur’, die volgens het OM in Zwolle (en het hele land) toesloeg

De Zwollenaar vertrouwde het zaakje al gelijk niet, en zette de meisjes die het toestel kwamen afhalen op de foto, en ook de auto waar ze in stapten. Zo kwam de politie eerder dit jaar uiteindelijk bij Almeerder E.Z. terecht, aan wie ze meerdere aangiftes in het hele land kon koppelden. Op dezelfde manier was in 2017 al een autoverkoper uit Lelystad voor ruim 10.000 euro het schip in gegaan, met de verkoop van een Audi.

Geld nodig

Z. gebruikte ook een andere methode, althans volgens justitie. Hij benaderde slachtoffers via telefoonnummers van bijvoorbeeld Marktplaats via Whatsapp, en deed zich voor als een kind of een ander familielid. Die hadden dan zogenaamde een ander telefoonnummer, en appten dat ze dringend geld nodig hadden. Een oudere dame die in de rechtszaal aanwezig was, zei dat ze ruim vijfduizend euro had overgemaakt, menende dat het voor haar dochter was. Een klein deel ervan, zo’n 1700 euro, is overigens door de bank vergoed.

Smoesje

Een vrij nieuwe methode in oplichtersland was ook Z. niet vreemd. De werkwijze: de oplichter stuurt een appje naar een verkoper op – alweer- marktplaats, en migreert tegelijkertijd het WhatsApp-account naar zijn eigen telefoon. De verificatie-code die de oorspronkelijke eigenaar dan krijgt, wist hij met een smoesje te krijgen: ‘Die code is per ongeluk naar u gestuurd’. En dan werden contactpersonen van de oorspronkelijke eigenaar benaderd om geld over te maken.

Geniepig

En zou Z. op een ‘geniepige en listige wijze’ te werk zijn gegaan om aan de kost te komen, althans volgens de officier van justitie. Zij heeft over de afgelopen jaren geen legale inkomsten kunnen traceren van de verdachte. Hoewel bij de inval op zijn kamer in mei dit jaar meerdere telefoons zijn gevonden met gegevens die te linken zijn aan de aangiften, ontkende hij alles. ‘Er komen zoveel mensen over de vloer, die hebben de telefoons achtergelaten’. Verder wist hij van niks.