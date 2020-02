Justitie: te weinig bewijs om Merdan I. uit Zwolle vast te houden voor liquidatiepoging

Zwollenaar Merdan I. (19), verdacht van betrokkenheid bij de liquidatiepoging op Idris M. (26), is weer op vrije voeten gesteld. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er onvoldoende ernstige bezwaren om hem langer in hechtenis te houden; hij geldt nog wel als verdachte.

Merdan werd half januari opgepakt nadat hij tegen een vriend had verteld dat hij de schutter was bij de liquidatiepoging in de Zwosle wijk Stadshagen in september. Die vriend verklaarde dat vervolgens bij de politie. Merdan ontkende dat maar werd toch opgepakt.

OM laat verdachte vrij

De jonge Zwollenaar is op last van de Officier van Justitie vrijgekomen; dat gebeurde al op 14 februari, meldt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM). Zijn advocaat, Mariska Pekkeriet, stelt dat het OM besloot om hem vrij te laten kort nadat hij een aanvullende verklaring had afgelegd. ,,Ze hebben gewoon te weinig bewijs tegen hem.’’ Ze wil nu dat het OM snel een besluit neemt over of Merdan nog vervolgd gaat worden en zo ja, waarvoor.

Conflict

Merdan I. was al langer in beeld bij de politie als een van de spelers rond een conflict in de Zwolse drugsoorlog. Hij is al eerder gehoord nadat hij zichzelf bij het politiebureau meldde, luttele uren na de aanslag op Idris M., op 22 september. Hij vreesde voor zijn leven omdat M. en zijn broer zouden denken dat hij Idris onder vuur had genomen. Het was toen reden voor de politie om Merdan buiten Zwolle onder te laten duiken. Pekkeriet wil niet ingaan op de vraag of Justitie en politie Merdan nu nog enige vorm van beveiliging bieden.

Kogelgaten

Op 22 september vorig jaar werd Zwollenaar Idris M. beschoten in de buurt van zijn woning aan de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen. Hij overleefde die aanslag op zijn leven ternauwernood. Eén of meerdere schutters schoten in het rond waarna in een groot aantal woningen kogelgaten werden gevonden. Zelf raakte hij lichtgewond aan een arm.

Lees alles over het drugsgeweld in Zwolle in ons dossier Onderwereld op de korrel.

‘Die lange’